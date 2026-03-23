Olay saat Orhaniye mahallesi Hafız Mehmet Doğru sokakta meydana geldi. İddiaya göre Cesur E.(25), komşuları Gözde A.(31) ve Nazlıcan K.(24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Cesur E. elindeki bıçak ve sopayla kadınlara saldırdı. Kavgada Nazlıcan K. kollarından ve yüzünden bıçakla, Gözde A. ise sopayla darp sonucu yaralandı.

Şüpheli kaçarken yaralı kadınlar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.