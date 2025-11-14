Fenerbahçe Beko, Euroleague 11. hafta maçında Almanya’da Hapoel IBI Tel Aviv’i 74-68 mağlup etti.
Salon: SAP Garden
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mario Majkic (Slovenya)
Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 15, Devon Hall 14, Nicolo Melli 6, Tarık Biberovic 10, Khem Birch 2, Wade Baldwin 6, Bonzie Colson 10, Mikael Olli Axel Jantunen 1, Onuralp Bitim 7, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr.
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Hapoel IBI Tel Aviv: Elijah Bryant 19, Vasilije Micic 11, Daniel Oturu 8, Collin Anthony Malcolm 2, Johnathan Motley 14, Ishmail Wainright 2, Antonio Blakeney 8, Christopher Jones 4, Tai Odiase, Guy Palatin
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 13-13
Devre: 27-28 (Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 54-47 (Fenerbahçe lehine)