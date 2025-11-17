Bakanlığın açıklamasına göre serbest bölgelerde ekimde gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 130 milyon dolara çıkarken, dış ticaret fazlası 352 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece serbest bölgeler, ekim ayı bazında tüm zamanların en yüksek ihracat performansına imza attı.

Ocak–Ekim dönemine bakıldığında ise toplam ihracat 10,4 milyar dolara ulaşarak bugüne kadarki en iyi ilk 10 aylık sonuç elde edildi. Bu süreçte özellikle teknoloji yoğun üretimin yükselişi dikkat çekti; yüksek teknolojili ürünlerin üretimdeki payı yüzde 58,1’e tırmandı. Aynı zamanda serbest bölgelerin toplam satışları içinde ihracatın payı yüzde 77,3’e çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Ekim ayında ticaret hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış kaydederek 2,52 milyar dolara ulaştı. Bakanlık verilerine göre bu başarıda Ege Serbest Bölgesi’nin öne çıkan performansı önemli bir rol oynadı.

Ocak–Ekim 2025 döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat 10,4 milyar dolara ulaşarak, kuruluşlarından bu yana görülen en yüksek 10 aylık performans rekorunu geride bıraktı. Bu süreçte ithalatın ihracatla karşılama oranı yüzde 142,7 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıktı. Orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 56,7 olarak duyuruldu. Ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 4,6 büyüyerek 23,7 milyar dolara ulaştı.

Ege Serbest Bölgesi: yüzde 26,9 dolar 305 milyon dolar

• Bursa Serbest Bölgesi: yüzde 26,9 artışla 167 milyon dolar

• Kocaeli Serbest Bölgesi: yüzde 48 artışla 71 milyon dolar

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi: yüzde 55,6 artışla 51 milyon dolar

• Avrupa Serbest Bölgesi: yüzde 13,9 artışla 113 milyon dolar