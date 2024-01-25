Bursa’nın İnegöl ilçesinde ev sahibi, kiracısının habersizce terk ettiği evi görünce şoka uğradı. Evi çöp ev haline getiren kiracı, kömürlüğü ise boş bira şişeleriyle doldurmuş.

Yeniceköy mahallesinde evini kiraya veren Menderes Acar, kiracısı E.U.’ya bir süre ulaşamadı. Haber alamayınca bir süre sonra evine giden Acar, kiracısının evi terk ettiğini fark etti. Durumundan şüphelenen Acar, evin içini dolaşınca gördüklerine şok oldu. Evi çöp ev haline getiren kiracı, arka bahçede bulunan kömürlüğü ise boş içki şişeleriyle doldurmuş. Ev sahibi Acar, kiracısını hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU