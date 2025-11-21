Kaza Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü MHP İnegöl Belediye Meclis üyesi Yücel Erim(35) yönetimindeki 16 BMG 309 plakalı motosiklet, aynı yöne giden kamyonun manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen meclisi üyesi ve arkasındaki yolcu Osman B.(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç