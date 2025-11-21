Bursapsor Kulübü'nden 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kulübümüz ile Bosbir Enerji AŞ arasındaki göğüs sponsorluğu anlaşması kapsamında, Bosbir Enerji AŞ tüm mali yükümlülüklerini bugün itibari ile ilk varılan anlaşmaya uygun olarak eksiksiz yerine getirmiştir. Özellikle son süreçteki anlayışlı tutumları ve kulübümüze verdikleri bu değerli destek için başta Bosbir Enerji AŞ Yönetimi olmak üzere tüm paydaşlarına en içten teşekkürlerimizi sunar göğüs sponsorluğumuzun kaldığı yerden devam ettiğini saygılarımızla kamuoyuna bildiririz.

Kaynak: Haber Merkezi