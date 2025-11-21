Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimde, bir şarküterideki kıyma makinesinin kurtlanmış olması mide bulandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırladı.

Bu kapsamda Çanakkale İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 19 Kasım’dan itibaren denetimlere başladı. 21 Kasım’da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, et, süt ve tavuk ürünleri satan bir şarküteride ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığı, son kullanma tarihi geçmiş gıdaların bulunduğu ve işletmenin genel ile özel hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildi; 840 kilogram tavuk eti, 1.169 kilogram kırmızı et ve 112,5 litre süt imha edildi.

Denetim sonucunda işletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi, faaliyeti durdurularak mühürlendi. Ayrıca, Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işletme hakkında Gökçeada Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.