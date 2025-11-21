Cenevre’de açıklama yapan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek Eurovision Şarkı Yarışması için oylama kurallarında kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Kararın, son yıllarda İsrail adaylarının halk oylamasında yüksek destek alması sonucu oluşan gerilimler nedeniyle alındığı bildirildi.

EBU, izleyicilerin kullanabileceği oy sayısını yarıya indirdiğini açıkladı; artık tek ödeme yöntemiyle verilen 20 oy yerine en fazla 10 oy kullanılabilecek.

Kuruluş, Gazze gündemiyle büyüyen tartışmalar ve İsrail’e yönelik tepkiler sonrasında “güven ve şeffaflığı” artırmak amacıyla bu değişikliğin gerekli olduğunu vurguladı.

Ülkelerden İsrail’e Boykot Uyarısı

İspanya, İrlanda ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, İsrail’in Eurovision’da yer alması halinde 2026 Şarkı Yarışması’ndan çekilebileceklerini açıkladı.

Bazı ülkeler, Gazze’de yaşanan gelişmeler nedeniyle boykot seçeneğini değerlendirdiklerini belirtti.

Hollanda yayıncısı AVROTROS, İsrail’in Gazze’de “basın özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini” gerekçe gösterdi. Hollanda ayrıca, İsrail’i önceki yarışmada yurtdışındaki izleyicileri oy kullanmaya yönlendirerek hileye karışmakla suçladı.

EBU’dan “Tarafsızlık” Açıklaması

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, “Dinledik ve harekete geçtik” diyerek alınan önlemlerin yarışmanın tarafsızlığını korumak amacıyla uygulandığını belirtti. Green, “Yarışma müzik ve birlikteliğin kutlaması olmaya devam etmeli, siyasi araç olarak kullanılmamalı” ifadelerini kullandı.

EBU, tanıtım faaliyetlerine daha sıkı kurallar getireceğini ve hükümet destekli kampanyalar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların oy manipülasyonunu engellemek için çalışmalarını artıracağını açıkladı. Kuruluş ayrıca, “koordineli veya hileli oy kullanma faaliyetlerini tespit etme” kapasitesini güçlendireceğini duyurdu.

İsrail’in Katılımı Noel’den Önce Netleşecek

EBU, İsrail’in Viyana’daki yarışmaya katılım durumunun Aralık ayında yapılacak genel kurulda ele alınacağını bildirdi. Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkese rağmen, alınan önlemler yeterli görülmezse oylama yapılacağı ifade edildi. EBU Sözcüsü Dave Goodman, “Bu önlemler paketinin üyelerimize yarışmanın tarafsızlığını korumak için güçlü adımlar attığımızı göstereceğini umuyoruz. Eğer yeterli bulunmazsa katılım konusunda oylama yapılacak” dedi. Kuruluş, gelecek yıl yarışmaya katılacak yayıncıların tam listesinin Noel’den önce açıklanacağını belirtti.

İspanya’dan Net Uyarı

Eurovision krizine en sert tepki İspanya’dan geldi. Devlet kanalı RTVE, İsrail’in yarışmadan çıkarılmaması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını duyurdu. Böylece İsrail’in yarışmada kalması durumunda boykot edeceğini açıklayan ülkelerin sayısı İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte beşe yükseldi.