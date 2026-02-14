e-mama.com yönetim kurulu üyelerinden Ali İhsan Uğur, platformun çıkış amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, evcil hayvan sahiplerinin doğru ürüne ulaşma konusunda yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Uğur, 'Evcil hayvan sahipleri için en büyük sorunlardan biri, güvenilir ve doğru ürüne hızlı şekilde ulaşabilmek. Biz e-mama.com'u tam da bu ihtiyaca cevap vermek için hayata geçirdik. Amacımız, kullanıcıların aradıkları mama ve pet ürünlerine tek noktadan, kolayca erişebilmesini sağlamak,' ifadelerini kullandı.

Sadece kendi web siteleri üzerinden değil, farklı dijital satış kanallarında da yer aldıklarını belirten Uğur, 'Kullanıcılara daha geniş bir erişim sağlamak adına çeşitli online pazaryerlerinde de aktif olarak yer alıyoruz. Böylece evcil hayvan sahipleri, tercih ettikleri platform üzerinden ürünlerimize ulaşabiliyor,'

diye konuştu.

Kedi ve köpek mamaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade eden Uğur, e-mama.com'un kullanıcı dostu yapısıyla güvenli alışveriş deneyimini ön planda tuttuğunu vurguladı.

Türkiye genelinde hizmet vermeyi hedefleyen platforma www.e-mama.com adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.