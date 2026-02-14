Evlerin önüne kadar gelen hatta içine giren sular, bazı noktada küçük ara sokakları bile doldurdu. Kafelerin renkli merdivenleri dahi göl sularına gömüldü, kayıklar yükseklere çekildi. Göçmen kuşların uğrak yeri olan ve kadın balıkçılarıyla meşhur olan Uluabat Gölü kenarındaki 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyü de küçük Venedik ünvanını yeniden kazandı.

Zengin biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli gölleri arasında yer alan, küçük karabatak, alaca balıkçıl, kaşıkçı, tepeli pelikan, almabaç patka, tepeli patka ve sakarmeke gibi onlarca türde kuşa ev sahipliği yapan Uluabat Gölü, balıkçılık ve turizm açısından da önemli yer tutuyor.

Göle kıyısı olan 2 bin 600 yıllık Gölyazı Köyü halkının geçen yıl "eyvah bizim gölümüz de kuruyacak mı" diye endişe ettiği Uluabat Gölü, yağmurlar ve Uludağ'a düşen karların erimesiyle gelen sularla eski günlerine döndü.





Tekrar "Küçük Venedik" oldu

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı Mahallesi, yükselen sularla yine bu benzetmeyi yansıttı. Evlerin önüne kadar gelen hatta içine giren sular, bazı noktada küçük ara sokakları bile doldurdu. Kafelerin renkli merdivenleri dahi göl sularına gömüldü, kayıklar yükseklere çekildi. Mahalle içindeki köprünün altına bağlanan kayıklar başka yerlere götürüldü. Göl kıyısındaki yürüme alanları suyla kaplandı, ağaçlar yarısına kadar suya battı.



"10 yıldan beri ilk kez"

Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer, bu yıl yağışların çok iyi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldan beri ilk kez bu kadar su geldi. Bu kadar su bastı kıyıları. Gölümüzün ömrü arttı. Bu yıl yağmur çok oldu, Uludağ'a iyi kar yağdı. En derin yeri 3 metreden 10 metreye çıktı" dedi.

Geçen yıl suyun çok fazla çekildiğini ve kendilerini korkuttuğu dile getiren Topsezer, "Yazın derinliğin 1 metreye kadar düştü yerler oldu. Kayıklar çamur ata ata gidiyordu. Evlerin dibine kadar ulaştı şimdilerde. Gölün durumundan memnunuz." diye konuştu.

Temiz su girişinin göldeki canlılar için de önemli olduğuna işaret eden Topsezer, "Balıkların üremesi artıracaktır. Mesela turna için üreme öneindeyiz. Su çok olunca ormanın, sazlıkların içine kadar gidiyor balıklar yumurta bırakıyor. İyi bir üreme dönemi geçireceğiz ve balık bollaşacak diye umuyoruz" ifadesini kullandı.

Topsezer, göldeki suyun korunması için kapak yapılmasını istediklerini belirterek, kapak yapılması durumunda gölün suyunun denize akmayacağını söyledi.