BURULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak teknik müdahale kapsamında, sızıntı bulunan alanlardaki duvar kaplamaları ile birlikte duvarlarda yer alan çerçeveli görseller geçici olarak sökülecek. Söküm işlemi sırasında mevcut görsellerin teknik olarak yeniden kullanımı mümkün olmayacak.



Çalışmalar tamamlandıktan sonra istasyon estetiğini ve kent hafızasını koruyacak şekilde alan yeniden düzenlenecek. Eski Bursa fotoğrafları konsepti korunarak yenilenmiş görsellerle istasyon eski görünümüne kavuşturulacak.

BURULAŞ, kamuoyunda herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi adına gerekli bilgilendirme ve düzenleme çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Çalışmaların 15 Şubat Pazar günü başlayacağını ve gece 01.00-06.00 arasında yürütüleceğini açıklayan BURULAŞ, işlemlerin hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 1 ay sürebileceğini belirtti.