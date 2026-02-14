Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatının değer bazında yüzde 1,7 oranında artış gösterdiğini ancak miktar açısından yüzde 12’lik bir gerileme yaşandığını vurguladı. 2025 yılında 4,6 milyar dolarlık mobilya ihracat geliri yazan sektörde ithalat tarafında hızlı artış yaşandığına değinen Güleç, “İthalatta geçen dönem yüzde 25 artış oldu ve 1,4 milyar doları aştı. Daha önce bir milyar dolar olan ithalatı 400 milyon dolarlara kadar düşürmüştük. Her yıl 400 milyon dolar üstüne ekleyerek yükseliyor” bilgisini verdi. Sektördeki gelişmelere yönelik sorularımızı yanıtlayan Güleç, “400 milyon dolar yurt içinde kalacakken dışarıya gitmiş. O kadar mobilya burada üretilse idi üretim ve istihdam hanesine yazılacaktı. Çünkü mobilyada yerlilik oranı yüzde 80’den fazla” dedi.
“Kaybedilen pazar zor kazanılıyor”
Eğer mobilyada ithalat yüzde 25 artıyorsa bunun sektörün istihdamından ve kazancından götürdüğünü anlatan Güleç, “Bizim insanlarımız neden yerli ve milli ürün kullanmasın” dedi. İthal mobilyanın hemen her ülkeden geldiğini kaydeden Güleç, “Yurt dışı projelerde iç mimari projelerde en büyük rakip Uzakdoğu idi şimdi Avrupalılar olmaya başladı. Biz onlarla artık rekabet edemez hale geldik. Bu durum döviz kuru ve fiyat dengesizliğinden kaynaklandı.
Mobilya ihracatının arttığı dönemde enflasyon düşüktü, kur dengesi vardı. Şimdi kaybettiğimiz pazara tekrar girmek çok zor. Değer bazında ihracatımız artsa da miktar bazında düşüş; bir daha o pazarlara giremeyeceğimiz anlamına geliyor. Suudi Arabistan ikinci pazarımızdı. Ambargoda sıfırlandı. İlişkiler düzelince orada tedarik ağımız olmadığı için bu sefer ancak 100 milyon dolarlık bir ihracat yapabilir durumdayız. Eskiden 500 milyon dolardı. Çünkü tedarik ve teslimat ağı bir günde kurulamıyor” diye konuştu.
Vizyon proje olarak fuar merkezi
Geçen ocak ayı sonunda düzenlenen İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’na işaret eden Ahmet Güleç, “Üç bin marka ve bin firma yer aldı. ABD ve Çin dahil 8 ülkeden üretici firmalar da katıldı. Uzun dönemde İstanbul’u uluslararası bir ticaret merkezi yapmak için bizim fuarlarımızı yabancı güçlü firmaların katılması şart. Çin kendi fuarlarına yurt dışı katılımı destekliyor. Gelişmekte olan ülkeleri de teşvik ediyor. Gelin burada pazarı öğrenin, diyor. Bu bir kalkınma ve gelişme stratejisi. Fuar ziyaretçisi en fazla ve en hızlı para harcayan katma değeri yüksek bir turist” bilgilerini paylaştı.
“Hikayesi ve potansiyeli olan işlere imza atmamız lazım” diyen Ahmet Güleç, İstanbul’un vizyon proje anlamında bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu şu sözlerle anlattı: “Bazen arz da kendi talebini oluşturur. Örneğin İtalya’da bir fuar merkezi vardı, eskiydi ve bütün fuarları kaybediyordu. Sonra yeni bir fuar merkezi yaptılar. Etraftaki bütün fuarları çektiler.”
Her mağazada ikinci el eşya satılacak bölüm olacak
Yurt içindeki tedarik sorunlarına ilişkin sorularımızı yanıtlayan MOSFED Başkan Güleç, şunları anlattı: “Fazla bayilik yüzünden bazı firmalar özelinde tedarik gecikmeleri olabiliyor.
Genel anlamda bir tedarik sorunu yok. Bunu bir de kültür gibi kabul etmek lazım Almanya’da 3 aydan 6 aya termin süreleri. Bizde 4-6 hafta ama bizde kimse beklemek istemiyor. Mobilya alımına hazır giyim gibi davranmak lazım. Her şeyde trend olanı kullan, çöpe at durumu vardı. Şimdi tamir edilen mobilyalar dönemi başladı. Artık dayanıklı tamir edilebilir mobilyalar ön plana çıkıyor. Diğeri zaten kullan-at anlayışı zaten iyi değildi.
Sadece bu olayı insan odaklı düşünmemek lazım. Çevre, hayvanları ve insanı da aşan bir durum. Evladiyelik dönemi yeniden başlayacak diyebiliriz. İkinci elin önemi artacak. Geleceğin işlerinden biri olacak. İkinci ele gidince sanki kötü gibi görüyorduk. Biz şimdi üzerinde çalışıyoruz. Her mağazanın bir bölümünde markanın ikinci el kendi ürünlerinin satılacağı bir yer olacak. Her marka bu stratejiye geçebilir diye düşünüyorum.”
Bu yıl mobilya enflasyonu yüzde 15-20 aralığında kalır
Bu yıl öngörülmeyen maliyet artışları olmazsa mobilyada fiyat artışlarının yüzde 15- 20 bandında olabileceğini öngördüklerini kaydeden Ahmet Güleç, “Mobilyada asgari ücrete gelen artış fiyatlara yüzde 10-15 yansır. Kiraların yüksek olması da etkiliyor. 2026’da yüzde 15- 20 artış olur. Dövizde bu civarda olursa pazar kaybımız olmayacak. Ama yüzde 30 olursa, döviz 20 de kalırsa döviz bazında yüzde 7-8 zam yapmamız lazım. Ancak yeteri sipariş alıp tam kapasite olursak verimlilikle bunu kapatacağız diye düşünüyoruz” dedi.
Hammaddeye gelen gözetim ve vergilerin üreticinin rekabet gücünü etkilediğini anlatan Güleç, yurt dışından Türkiye’ye fuara gelen katılımcı firmalardan KDV alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.