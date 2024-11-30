Marmara bölgesinde bir süreden bu yana devam eden soğuk ve kasvetli hava, perşembe günününden itibaren ise yerini daha sıcak havalara bıraktı.

Ancak sıcak havaların etkisi çok da uzun sürmeyecek... Çünkü İstanbul'un yeniden yağışlı havalara teslim olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de beklenen yağışlar hakkında vatandaşlara şimdiden bilgilendirmede bulundu.

PAZARTESİ YAĞMURLU OLACAK

Cumartesi havaların güzel olması beklenirken, pazartesi işe gidecek vatandaşlarımızın ise yağmur konusunda önlem alarak işe gitmeleri gerekiyor. Ökten, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün İstanbul'da basık ve kızıl bir gökyüzü vardı. Kasım ayının kasvetini birebir yansıtan bir hava. Rüzgarlar durdu. Hafta sonundan itibaren tekrar esmeye başlar. Hafta başı ise yağış gelecek".