

Son yıllarda özellikle İnegöl-Bursa karayolu, Cerrah, Yenice ve Hamzabey OSB’de yeni fabrika inşaatlarının yapılması, sektörel durgunluk ve işyeri kapamaları nedeniyle yüzlerce işyeri ve fabrika alanı boşa çıktı.

İnegöl tarihinde ilk kez “Kiralık” tabelaları en üst seviyeye ulaştı. Artan maliyetler nedeniyle rekabet gücü azalan mobilyacı esnafları ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.



Marmara bölgesinin en fahiş kira bedellerinin istendiği İnegöl’de kiraların neden düşmediği ise merak konusu oldu. Bazı esnaflar, fabrikaların yabancı yatırımcılar tarafından satın alması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını öne sürüyor.