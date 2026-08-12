Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temmuz ayında toplam 25 kilometreden fazla sıcak asfalt ve 113 kilometreyi aşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yılın yedinci ayında Büyükşehir ekipleri, il genelinde toplam 4,3 kilometre yeni imar yolunu vatandaşların kullanımına sundu.

Görükle-İrfaniye arasına alternatif güzergâh

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nin yeni imar yollarından biri olan Atatürk Bulvarı’ndaki yol yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 800 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yeni yolun yapımı kapsamında 20 bin metreküp kazı ve 40 bin ton dolgu imalatı yapılması planlanıyor. Bölgenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olması beklenen Atatürk Bulvarı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak hizmete sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Bulvarı, Gelibolu Caddesi’ne bağlanacak. Böylece Görükle ile İrfaniye arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı sağlanmış olacak.

Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert, çalışmanın her geçen gün nüfusu artan bölge açısından önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve görev yapan ekiplere teşekkür etti.