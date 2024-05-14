Bursa'da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalleliyi canından bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı.

Savcılık kararıyla harekete geçen Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu evde incelemelerde bulundu. Ancak evin kapısını açtıklarında karşılarına çıkan manzara, ekipleri şoke etti.

Evin içerisinde adeta bir şehir çöplüğünü andıran görüntülerle karşılaşan temizlik ekipleri, çöpler yüzünden neredeyse hiç yer kalmadığını gördü. Evde yaşayan kiracının, mekânı çöp depolama alanı olarak kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, belediye temizlik ekipleri de hemen harekete geçerek evden tam 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Evde kiracı olarak yaşayan A.N.’nın evi çöp ev olarak kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi.