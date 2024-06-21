Bursa’nın Yenişehir ilçesi kırsal Çamönü Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın birinci günü Mehmet Avşar’a ait evde çıkan yangının yaraları sarılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özel ve Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, öncülüğünde hayırsever vatandaşların kendi aralarında topladıkları paralarla bir konteyner alındı. Bir ailenin yaşamını rahatça sürdürebilecekleri her şey konteynerda dizayn edildi. Elektrik ve su bağlandı. Yatak, mutfak malzemeleri, halı, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi acil ihtiyaçların tümü giderildi.

Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, "Bundan sonra da yaraların sarılması için elimizden gelen her şey yapılacak. Şu ana kadar yaptığımız desteklerde belediyemiz kasasından hiç para çıkmadı ve tamamen kendi imkanlarımızla yapıldı. Yapılan spekülatif açıklamalara vatandaşımızın kanmamasını istiyoruz. Başta Belediye Başkanımız Ercan Özel olmak üzere destek sağlayan tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aileyi ziyaret etmesi bekleniyor.