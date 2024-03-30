Olay, dün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Saadet sokak üzerinde bulunan tek katlı evde yalnız yaşayan N.Ü.'den (49) bir süre haber alınamadı. Bir müddet sonra eve giden yakınları, N.Ü. odasında hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU