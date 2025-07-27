Yangın nedeniyle 3 köyde bulunan 485 haneden yaklaşık bin 765 kişi tahliye edildi. Yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Köyü'ne kadar ilerledi. Ekiplerin gece boyunca yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin yayılması yavaşladı ancak bölgede zaman zaman tekrar alevlenmeler yaşanıyor. Ekipler olası bir yeniden tutuşmaya karşı bölgede hazır bekliyor. Yangına orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktörleriyle destek verdi.

Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hüsamettin Akgül, yangının köylerine ulaşma sürecini gözyaşları içinde anlattı. TOKİ konutlarında oturan bir arkadaşının saat 17.44’te kendisini arayarak yangını haber verdiğini ve fotoğraf gönderdiğini söyleyen Akgül, bu haberin ardından hemen köy kahvesinin önüne çıktıklarını ve dualar etmeye başladıklarını belirtti. Köyde bulunan tüm traktörlerin hazırlandığını, TOKİ konutlarına buradan su taşıdıklarını ifade etti. Yangının 2-3 saat içinde köylerine doğru ilerlediğini, komşu köylerden çok sayıda traktörle yardıma gelindiğini ve köy meydanından yönlendirme yaparak bu traktörleri yangının ilerlediği yöne sevk ettiklerini anlattı. Gelen traktörlerin sayısının 500’ü geçtiğini tahmin eden Akgül, bu araçların en son noktaya kadar gidip tankerlerini boşaltarak geri döndüğünü, ardından yeniden su doldurup yangın yerine ulaştıklarını söyledi. Yoğun bir mücadele yaşandığını, traktörlerin köyün etrafındaki sokaklara ve evlerin yakınına sokularak çevrenin ıslatıldığını aktardı.

Yangının sabaha kadar sürdüğünü, bazı yerlerde evlere yalnızca 1 metre kadar yaklaştığını, bazı noktalarda ise 20 ile 50 metre mesafe kaldığını belirten Akgül, buna rağmen hiçbir evin zarar görmediğini ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Gece saat 3’ten sonra alevlerin bittiğini, ancak bu kez kozalakların patlamaya başladığını söyledi. Patlayan kozalakların 50 ile 300 metre ileriye kadar sıçradığını, ancak köy içine ulaşmadığını belirtti.

Yaşananların ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Akgül, köylerin çevresine yangın yolları yapılması gerektiğini uzun süredir dile getirdiğini, bu olayla birlikte halkın ve yetkililerin bu ihtiyacın farkına vardığını söyledi. Yangına müdahale için çevre yollarının açılmasının zorunlu olduğunu, en ücra noktalara kadar traktörlerin yönlendirilmesi ve sulama yapılmasının yangının büyümesini engellediğini belirterek, yaşananlardan ders alınması gerektiğini dile getirdi.