Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan DOĞADER, “Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu illerimizde meydana gelen orman yangınları, yalnızca doğamızı değil, aynı zamanda insan yaşamını da tehdit ediyor. Şu an Bursa'nın Harmancık, Orhaneli Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan yangınlar göstermektedir ki bizler yıllardır yaşadığımız yangınlardan ve bilimsel olarak bahsedilen gerçeklerden hiçbir ders çıkartmamış durumdayız. Daha önce de defalarca uyardığımız gibi hava gücü yangın söndürme çabalarında kritik öneme sahiptir. Kara ekipleri kadar yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de yangınlarla mücadelede hayati bir rol oynamaktadır. Bursa'nın orman yangınlarına karşı çaresiz kalmaması için, güçlü ve kapsamlı bir hava gücü oluşturulması şarttır. İlk adım olarak, yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü olarak kullanılması gerekmektedir. Yunuseli Havaalanı hem yangın hava gücünün kurulması, eğitimi ve tatbikatları için çok uygundur hem de lokasyon olarak yangın uçakları ve helikopterlerinin afet sırasında ulaşması gereken su kaynaklarına uçuş mesafesi bakımından çok yakındır. Ormanlarımızı, ekosistemimizi, yaşam alanlarımızı ve insanları korumak için el birliğiyle mücadele etmeliyiz. DOĞADER olarak, bu konuda atılacak her türlü adımı destekliyor ve tüm yetkilileri acil eylem planları geliştirmeye çağırıyoruz.”

Kaynak: Haber merkezi