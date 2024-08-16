İzmir'de dün akşam saatlerinde çıkan büyük bir yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının başlangıç noktası henüz belirlenemese de, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına sıçradı. İlk belirlemelere göre, en az 20 ev tamamen kül oldu.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ancak yangının geniş bir alana yayılması ve rüzgarın şiddetli olması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler ve uçaklar da dahil edildi. Gece boyunca süren müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde yangının bazı bölgelerde hala kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, yangının yayılma hızının korkutucu olduğunu ve birçok kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Yangın nedeniyle bölge sakinleri büyük panik yaşadı ve çok sayıda kişi tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, yetkililer tarafından detaylı bir raporun hazırlanması bekleniyor.