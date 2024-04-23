Oyuncuların ve profesyonellerin, hayallerindekitasarım ve üstün performansa ulaşmalarını sağlayanExcalibur, Nisan ayına özel yepyeni bir bahar indirimiduyurdu. Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunanExcalibur, Nisan ayının sonuna kadar, casper.com.tr’de geçerli olmak üzere tüm Excaliburdizüstü bilgisayarlarında %10 indirim kampanyasıduyurdu.

Güç ve performans, hem oyuncular hem de profesyonelleriçin olmazsa olmazı oluşturuyor. Rekabet unsurlarının enüst düzeyde olduğu oyun dünyasında, rakiplerini alt etmek isteyen birçok oyunseverin ya da üstün ve kaliteliçıktılar elde etmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarınauygun bilgisayarları kullanmaları önem taşıyor. Güç veperformansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuranbirçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, bahara özelyepyeni bir kampanya duyurdu. Nisan ayının sonunakadar sürecek kampanya, Casper web sitesinde geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarda %10 indirimavantajı sunuyor.

Oyuncuların hayali son teknolojiye sahip Excalibur dizüstü bilgisayarlar şimdi kampanyada

Oyun dünyası gün geçtikçe rekabetin arttığı bir arenayadönmüş durumda. Güç ve performanstan vazgeçemeyenoyun tutkunlarının imdadına ise oyun deneyiminiartıracak oyuncu bilgisayarları sunan Excalibur yetişiyor. Excalibur, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonlaharmanlandığı oyunlarda mücadeleleri kazanmak isteyenoyunseverlerin ihtiyaçlarını gaming laptoplarıylakarşılıyor. Özellikle kazanmak için oynayanlara, Intel’in14. Nesil işlemcisi dahil bir çok işlemcisi ve en yeni RTX 40 serisi NVIDIA ekran kartları ile kişiselleştirilebilenExcalibur laptoplar sahip oldukları üstün performans ilekullanıcılarını bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına binlerce konfigürasyonseçeneğiyle cevap veren Excalibur, Nisan sonuna kadar web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde %10 indirim fırsatı sağlıyor. Excalibur G911, G870 ve G770gaming laptop modellerinde geçerli olan %10 indirimavantajından yararlanmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.