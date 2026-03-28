İstanbul Esenyurt'ta bir lahmacun ustası, Türk Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Romanya'yı yenmesi durumunda bin adet lahmacun dağıtma sözü verdi. Galibiyet sonrasında sözünü tutan Ramazan Çimen, milli takıma seslenerek dünya şampiyonu olmaları halinde ise 100 bin lahmacun dağıtacağını söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Romanya ile karşılaşan Türk Milli Futbol Takımı, galibiyet alarak bir üst tura yükseldi. Maçı izlemek için stada giden Ramazan Çimen isimli lahmacun ustası ise o anlarda 'Maçı kazanırsak bin lahmacun dağıtacağım' diyerek söz vermişti. Galibiyetin ardından ise sözünü tutan Çimen, Esenyurt'ta bulunan şubesinde bin adet lahmacun dağıttı. Uzun kuyrukların oluştuğu lahmacun dağıtımına milli takım atkısıyla katılan Çimen ise, 'Her zaman milli takımın destekçisiyiz, isterlerse ellerimle onlara lahmacun bile yapabilirim' diyerek desteğini belirtti.

Lahmacun dağıtımı sırasında konuşan Çimen, 'Maç öncesinde söz vermiştim, kazanırsak bin adet lahmacun dağıtacaktım. Maçı kazandık ve bin tane lahmacunu bugün dağıtıyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var, vatandaşlar kuyruk oluşturdular. Eğer milli takım şampiyon olursa, kupayı ülkemize getirirse bu seferde 100 bin adet lahmacun dağıtacağım, söz veriyorum. Özellikle Arda Güler'e sesleniyorum, ona güveniyorum. Hatta milli takımdan talep gelirse onlara ellerimle lahmacun yapmakta isterim. Her daim yanlarındayım, her zaman destekçileriyim' dedi.