İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iddiaya göre, sokakta olan hız kesici kasisin kazı çalışmalarının ardından yeniden yapılmaması kazaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, aynı sokakta kazaların olduğunu durumu belediyeye bildirdikleri halde herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Öte yandan aynı noktada meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan Topçu Çeşmesi Sokak'ta bulunan hız kesici kasis, kazı çalışması nedeniyle kaldırıldı. Ancak kasisin çalışmaların bitmesinin ardından yeniden yapılmadığı öne sürüldü. Sabah saatlerinde ise yarım saat arayla aynı noktada iki trafik kazası yaşandı. İki kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaların caddede kasis olmamasından kaynaklandığı iddia eden vatandaşlar, belediyeye başvurduklarını ancak buna rağmen bir çalışma yapılmadığını belirtti. Mahalle sakinleri, kazaların yaşanmaması için yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Kazayı gören Özcan Bozkurt, 'Burada kazalar oluyor, başlıca sebebi burada kasis olmaması. Kasis olsa araçlar yavaşlayabilir. Daha önce belediyeye söyledik. Ama belediye yapmadı. Araçlar dikkatsiz ve hızlı geliyorlar. Buradan çıkarken dikkat etmiyorlar. İki tane kaza oldu' dedi.

Nurhan Çetinkaya ise, 'Burası hem yukarıdan hem aşağıdan geliş şeklinde. Daha önce kasisler vardı. Daha önce motosiklete çocuğa çarptılar. Dolasıyla yaptılar sonra kazılar oldu gelip değiştirmediler. Ben tweet attım anlattım, 4-5 defa aradım. Onlar beni aradı. Geliyoruz dediler. Kar zamanı yapamayız dediler. Gelin yapın şunu dedik ama bugün de iki kaza oldu' dedi.