İdeallerini gerçekleştirmek ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen kadın girişimcileri destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular devam ediyor.İSTANBUL (İGFA)- EY (Ernst & Young)’ın düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı 2024 dönemi başvuruları devam ediyor.

İşlerini büyütme hedefi ve gelişim potansiyeli olan girişimci kadınları bir araya getirerek uluslararası pazarlara açılma, rekabet avantajı sağlama ve uzun vadeli değer yaratma gibi konularda destek olmayı amaçlayan programa başvurular 15 Ağustos 2024 tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

EY Türkiye, Girişimci Kadın Liderler Programı ile bugüne kadar toplam 70 kadın girişimciye destek verdi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor. Tamamen ücretsiz olan bu program ile bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişmelerine, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine imkân sağlanıyor.

GİRİŞİMCİ KADINLARA DÜNYAYA AÇILMA FIRSATI

Dünyaya açılmak isteyen girişimci kadınları EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurmaya davet eden ve programın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, Türkiye’de desteklenmelerinin önemli bir sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inandığını belirterek, kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi ve büyüme yolunda desteklemeyi hedeflediğimiz bu programla Türkiye’nin gelişimine sağlanan katkıları da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.