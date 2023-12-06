Ev hanımları için getirilen yeni torba yasa düzenlemesi, Meclis gündeminde önemli bir yer tutuyor ve milyonlarca ev hanımını ilgilendiriyor. Bu düzenleme kapsamında ev hanımlarına sosyal güvence desteği sağlanacak ve emeklilik imkanları genişletilecek.

Son hazırlıkları tamamlanan teklif, kısa süre içinde Meclis'e sunulmayı planlıyor. İlgili torba yasa tasarısı, ev hanımlarının kendi aktif sigortaları ve sosyal güvenceleri olmaması durumunda sigorta sisteminin devreye girmesini öngörüyor. Bu sayede ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz Olacak!

Önerilen düzenleme, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla desteklenecek ve ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında bu destek aylık 1.430 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Devlet tarafından sağlanacak olan destek, ödenecek primlerin her ay 1/3'ünü karşılayacak. Bu da ev hanımlarının daha düşük prim ödeyerek daha erken emekli olma şansını artıracak.

Ev hanımları ayrıca sosyal güvence desteği sayesinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlendiği durumda kısmi emeklilik için gereken gün sayısı 5.400'ten 4.500'e düşecek. Çocuk sayısına göre belirlenen erken emeklilik imkanları da ikinci aşamada devreye girecek. Üçüncü aşamada, çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi planlanmaktadır. Tasarının son aşaması ise doğum borçlanmasıyla ilgilidir. Bu kapsamda, torba yasa tasarısının kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenmektedir.