Ülkemizin Başkentinde yer alan Eymir Gölü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı içerisinde, Çankaya ilçe sınırlarında bulunuyor. Yöre halkının şehir yaşamından uzaklaşmak için sık sık gittiği yer Ankara’nın kesinlikle görülmesi gereken yerlerinden biridir. Kendine has ekosistemi ve florasıyla büyüleyici bir doğal güzelliktir. Eymir Gölünde genellikle üniversitenin kürek takımının antrenman alanı olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra birçok ziyaretçi burada doğa yürüyüşü, piknik ve bisiklet turu yaparlar. Her mevsim harika manzaraya sahip olan göl kışın buz tuttuğu zamanda insanlara buraya akın etmektedir.Ancak buz tutan göl üzerinde herhangi bir aktivite yapmak yasaktır. Göle gider gitmez sizleri yemyeşil bir alan karşılıyor.

250 metre genişliğinde , 4 kilometre uzunluğa sahip olan Eymir Gölün ortalama derinliği 3.80 metredir. Kendine ait bir ekosistemi bulunan gölde çok fazla sayıda hayvan yer almaktadır.Bu hayvanların çoğunu kuşlar oluşturmaktadır.Binlerce kuş türüne göl ev sahipliği yapmaktadır. En fazla yeşil baş ördek, sakar meke, bahri ve elmabaş patka kuş türleri görülür.

Eymir Gölü Tarihi

İlk olarak burası Cumhuriyet yıllarında tamamen kıraç bir arazi olarak anlatılan bir yermiş. Gölün çevresinde bu ağaçların oluşmasını sağlayan ODTÜ Rektörü Mustafa Kemal Kurdaş’ın emekleri sayesinde şuan burası günümüzdeki halini almıştır. Daha sonradan rektör bu hareketini herkese yayarak birçok kişinin ağaç ekmesine de vesile olmuştur.

Eymir Gölünde Neler Yapılır ?

Göl çevresinde bulunan piknik alanları sayesinde burada piknik yapabilir,bisiklet kiralama yerlerinden bisiklet kiralayarak bisiklet turu atabilir.Ayrıca çevresinde bulunan kafe ve restoranların harika manzara eşiliğinde sabah kahvaltısı yapabilirsiniz. Bu kahvaltı yerlerinden en meşhuru olan Bağ Evi yılın her sezonunda hizmet vermektedir. Yaz aylarında özel organize ettikleri çeşitli barbekü partileri ve Kış aylarında ise özel kestane servisleri ile gelen ziyaretçilerin ilgisini bir hayli çekmektedir.

Eymir Gölü Nerede ?

ODTÜ’nün yakınında öğrencilerin faydalandığı bu göl, Ankara’nın Çankaya ilçesindedir. Aynı zamanda ODTÜ kampüsüne yakın bir mesafededir.

Eymir Gölüne Nasıl Gidilir ?

Bulunduğu konum dolayısıyla ulaşımı oldukça rahattır. Ankara’ya ulaştıktan sonra buradan Çankaya ilçesinde gitmeniz gerekmektedir. Aralarında yaklaşık 4 kilometre bulunan bu tabiat harikasına rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Ulaşım için toplu taşıma araçlarını seçiyorsanız.Çankaya üzerinden birçok toplu taşıma aracına binerek gidebilirsiniz. Gölbaşı girişi Eymir Mahallesi yönünden ya da Turan Güneş Bulvarı üzerinden TRT binasına ulaşarak oradan göle ulaşabilirsiniz. Göle birden fazla yerden giriş yapılmaktadır. Doğu Kapısından giriş yapmak için İmrahor Vadisi üzerindeki Mühte köyünden, Batı Kapısından giriş yapabilmek için ise Gölbaşındaki Polis Akademisi Lojmanları yolunu kullanmak gerekiyor.

Eymir Gölü Ziyaret Saatleri

Haftanın her gününde ziyaret edebileceğiniz Eymir Gölü, 05.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.Ayrıca buradaki restoranlar saat 22.30’a kadar açıktır.

Eymir Gölü Giriş Ücretleri

Tabiat harikası bu göle girişler ücretsizdir.Ancak Orta Doğu Teknik Üniversitesi içerisinde yer aldığı için eğer buraya araç ile geliyorsanız araç kartı çıkartılması zorunluluğu var. Bu kart nasıl çıkarılır diye merak ediyorsanız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak alabilirsiniz.Bu karta sahip olmak için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Emekliler ve ODTÜ mezunları için 100 TL, ODTÜ Mezunlar Derneği üyeleri ve Su Sporları Kulübü üyeleri için 85 TL ve kamu kurum ve kuruluşları dışında olanlar için 125 TL gibi ücretler alınmaktadır.

Eymir Gölünde Kahvaltı

İnsanların henüz kirletmediği bir doğaya sahip olan Eymir Gölünde serpme kahvaltı menüsü ile birlikte kahvaltı yapmak istiyorsanız gölün yakınındaki Nilda Garden restoranına gidebilirsiniz. Toplamda 20 çeşitten oluşan serpme kahvaltı konsepti ile doğanın içinde, göldeki balıkları ve gölün doğasını seyrederek ailenizle ruhu dinlendirici bir kahvaltı edebilirsiniz.