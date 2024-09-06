Eyüpspor, Yunan ekibi Olympiakos’ta forma giyen Portekizli defans oyuncusu Ruben Vezo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-sarılılar bu kapsamda savunma bölgesine takviye yaptı ve Olympiakos’ta oynayan Portekizli futbolcu Ruben Vezo’yu transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Ruben Vezo’nun kiralık transferi için kulübü Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Ruben Vezo’ya ’hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Vitoria Setubal, Valencia, Levante ve Olympiakos’ta forma giydi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ruben Vezo’nun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Önemli kariyere sahip önemli bir oyuncu. Bizim de stoper bölgesinde sayısal olarak bir eksikliğimiz vardı. Ruben ile o bölgemizi güçlendirmiş olduk. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Olympiakos Sportif Direktörü Dimitris Karpetopoulosn’e teşekkür ediyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ruben Vezo ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonki hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.