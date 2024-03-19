Yardımlaşma ve dayanışmanın ayı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapan Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmuyor. Özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı için özel hazırlanmış glütensiz gıda paketlerini 171 Çölyak hastasına ulaştırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında birçok ihtiyaç sahibi ailenin yardımına koşan Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastaları için uyguladığı glütensiz gıda desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan ayı için özel hazırlanmış glütensiz gıda paketleri, 171 Çölyak hastasına ulaştırıldı.

Ramazan’a Özel Glütensiz gıda paketi

Belediye ekipleri ilçede bulunan çölyak hastaları için, içlerinde glüten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, arpa şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan Ramazan gıda paketleri hazırladı.

“Bu desteklerin bizler için anlamı çok büyük”

Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi. Gıda paketlerini teslim alan vatandaşlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e yardımları ve destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi: “Allah başkanımız Deniz Köken’den razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Glütensiz gıdalara ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tarz ürünler her yerde satılmıyor. Ayrıca bu tür özel ürünler çok pahalı oluyor. O yüzden bu desteklerin bizler için anlamı çok büyük. Hem maddi hem de manevi anlamda bizleri yalnız bırakmayan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”