Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın tarafından yazılıp yönetilen ‘Toprak Ana’ adlı oyun, Selamet Mahallesi Muhtarlık Binası’nda Osmangazili çocuklarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çocuklar, sahnede anlatılan hikaye aracılığıyla toprağın, ağaçların ve doğal yaşamın insan hayatındaki vazgeçilmez yerini eğlenceli bir anlatımla öğrenme fırsatı buldu.



Oyun boyunca doğayla kurulan bağın önemi vurgulanırken, çocuklara küçük yaşta kazanılan çevre bilincinin gelecekte daha yaşanabilir bir dünya oluşturmadaki rolü anlatıldı. Oyunu büyük bir ilgiyle takip eden çocuklar, etkinlik sonunda doğayı korumanın kendi yaşam alanlarını daha sağlıklı ve güzel kılacağını öğrenmiş oldu.

"Çocuklara tabiatın önemi anlatıyorum"

Doğa sevgisini küçük yaşta aşılamanın önemine dikkat çeken Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, "Küçük yaşlarda kazanılan doğa bilincinin, geleceğimiz için çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Oyunla toprağın kokusunu, ağacın değerini, tabiatın önemini anlatıyoruz. ‘Toprak Ana’ ile çocuklara hem bu değerleri hatırlatıyor hem de doğayla yeniden bağ kurmalarını sağlıyoruz. Bu oyunda çocuklar sadece izleyici değil, aynı zamanda hikayenin bir parçası oluyorlar. Onların yönlendirmeleriyle oyun şekilleniyor; sorularına, fikirlerine ve hayal güçlerine göre ben de sahnede yön alıyorum. Amacım, çocuklara doğayı sevmenin ve onun sevgisine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu hissettirmek" şeklinde konuştu.



‘Toprak Ana’ oyununu ilgiyle izleyen Selamet Mahallesi sakini çocuklar ise, "Bu oyun sayesinde ağacın değerini, tabiatın önemini anlayarak doğayı daha çok sevmemiz gerektiğini öğrendik. Bu oyunu mahallemizde izlememizi sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.