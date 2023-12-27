Eyüpsultanlılar İstanbul’da bulunan cami ve türbeleri geziyor. Eyüpsultan Belediyesinin tamamen ücretsiz olarak başlattığı gezilerde vatandaşlar, Yuşa Hazretleri Türbesi, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz cami ve türbe gezileri başladı. Belediyenin otobüsleriyle belirli noktalardan alınarak İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki Yuşa Hazretleri Türbesi, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi gibi önemli mekanlar ziyaret ediliyor.

Yuşa Türbesi ve Çamlıca Camii ile başlıyor

Ziyaretler ilk olarak, Beykoz Anadolu Kavağı’nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi ve Camii ile başlıyor. Musa Peygamber ile birlikte Boğaziçi’ne gelerek vefat ettiğinde bu tepeye gömüldüğü rivayet edilen Hazreti Yuşâ’nın türbesinde dua eden vatandaşlar camii ve türbe ziyaretinin ardından Çamlıca Camii’ne geçiyor.

Ardından İstanbul’un yeni sembollerinden biri haline gelen ve Türkiye’nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Çamlıca Camii ziyaret ediliyor. Burada namazlarını kılan ve dua eden vatandaşlar Çamlıca Camii’nin özellikleri ve bilinmeyenleri hakkında bilgi alıyor.

Boğazın manevi koruyucusunun türbesine ziyaret

Son olarak ise Osmanlı devrinde Anadolu’da yetişen en değerli velilerden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Üsküdar’da bulunan türbesi ziyaret ediliyor. Burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin vefatından sonra kabrini ziyaret edenler için ettiği "Ya Rabbi Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler; imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın" duasına nail olmak için dua ediliyor.

“Başkanımızı yeni dönemde de görmek istiyoruz”

Gezilere katılan vatandaşlar özellikle, genç yaşlı demeden Eyüpsultanlılara verdiği hizmetlerden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorlar. Gezileri hem manevi açıdan hem de İstanbul’un farklı güzelliklerini yerinde görmek açısından çok faydalı bulduklarını belirten vatandaşlar, şunları söylüyor: “Belediye Başkanımız Deniz Köken’in tekrar aday olmasını ve önümüzdeki dönem de Eyüpsultan’a hizmet etmesini temenni ediyoruz. Başkanımızın hizmetlerini sürdürmesini istiyoruz.”

Çocuklar için de kayıt zorunlu

Çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan geziler için otobüslerinin kalkış saati 10.00 olarak belirlenirken vatandaşların kalkış saatinden 30 dakika önce belirlenen noktalarda olması gerekiyor. Otobüsler Eyüpsultan Kaymakamlık önü, Akşemsettin Veysel Karani Camii önü ve Alibeyköy Mısır önünden kalkıyor. Dileyen vatandaşlar cami ve türbe gezileriyle ilgili 0212 444 30 00 (Dahili: 2013) numaralı telefondan bilgi alabiliyor.