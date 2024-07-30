İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu. Belinden vurularak ağır yaralanan kadının hayati tehlikesin devam ettiği öğrenilirken, saldırgan ise uzun namlulu silahla birlikte yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu. Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak iş yerinin deposuna gitti.

Kadını uzun namlulu silahla vurarak yaraladı

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına dönen İsmail K., uzun namlulu silahla Kartal’a doğru ateş etti. Beline isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan kadın, arkadaşı Murat K. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

Hastanede tedavi gören Şevval Zeliha Kartal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, İsmail K.’yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği uzun namlulu silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından ’Kasten Yaralama’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Öte yandan saldırı anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde adamın uzunlu namlulu silahla ateş açtığı, belinden vurulan kadının ise yürüyerek araca doğru gittiği görülüyor.