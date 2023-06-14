İstanbul'da Eyüpsultan ilçesindeki Matematik Evi iki yılda 30 bin öğrenciyi ağırladıİSTANBUL (İGFA) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen ve İstanbul’da bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik Evi’ne öğrencilerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Matematiği öğrenmenin birçok farklı, kolay ve eğlenceli yolu olduğunu gösteren, yaşayarak, deneyimleyerek matematiği öğrenme imkanı sunan Matematik Evi’ne gelen öğrenciler yapılan çalışmaları çok beğendiklerini belirterek tüm arkadaşlarına da buraya gelmeleri çağrısında bulunuyorlar.

Sadece Eyüpsultan’dan değil Türkiye'nin farklı illerinden de ziyaretçiler ağırlayan Matematik Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikler matematiğin hayatımızdaki yerini ve önemini gözler önüne seriyor.

Matematik Evi bugüne kadar, aralarında Türkiye'nin seçkin eğitim kurumlarının da bulunduğu 600 okul ve 30 bin öğrenciyi ağırladı.

Her gelen ziyaretçi burada yapılan atölye çalışmalarının ardından matematiğe farklı bir bakış açısı kazanarak ayrılıyor.