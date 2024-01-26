Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sıfır Atık” çalışmaları çerçevesinde Eyüp Sultan Camii Meydanı ve çevresinde triportör adı verilen araçlar hizmete alındı.

Eyüpsultan Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilirliği artırmak için “Sıfır Atık” çalışmalarına devam ediyor. İlçede triportör adı verilen üç tekerlekli araçlarla geri dönüştürülebilir atıklar toplanmaya başlandı. Araçlar 09.00-18.00 saatleri arasında cami meydanında bulunan market, bakkal gibi dükkanlardan geri dönüşümü yapılabilen kağıt, pet şişe, plastik, karton ve metal meşrubat kutuları gibi atıkları topluyor. Bu çalışma sayesinde israf engellenerek, doğaya zarar veren maddelerin geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Bazı özel günlerde çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilirken, dükkanlarda farklı zamanlarda ambalaj atığı çıkarıldığında belediye personeli ile irtibata geçiliyor ve malzemeler alınıyor.