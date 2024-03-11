Eyüpsultan Belediyesi tarafından Göktürk Spor Sahası düzenlenen programla hizmete açıldı. Programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Spor malzeme desteği, saha ve tesisleşme gibi konularda her zaman kulüplerin yanında olan Başkan Deniz Köken bugüne kadar ilçeye 15 spor sahası kazandırdı. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Göktürk Spor Sahası da açılışı yapılarak futbolseverlerle buluşturuldu. Sahanın açılışına Başkan Deniz Köken’le birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüp Kulüpler Birliği Başkanı Ali Rıza Yavuz, Göktürk Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Çakır, yeşil sahaların başarılı ve sempatik ismi Yattara, amatör spor kulüp yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, genç sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Deniz Köken’e ilçede spora yaptığı yatırımlar ve kulüplere verdiği destekten dolayı kulüplerin yöneticileri tarafından plaket ve forma hediye edildi.Göktürk Spor Kulübü’nün yanı sıra birçok önemli müsabakaya da ev sahipliği yapacak olan Eyüpsultan Belediyesi Futbol Spor Kulübü Tesisleri’nde, 9 takım soyunma odası, hakem odaları, 2 idare ofisi, 2 teknik odası, çamaşırhane, mescit, kondisyon odası bulunuyor.

“Dönemimizde 16 futbol sahası yaptık”

Yeni dönemde spor salonlarının yapımına ağırlık vereceklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, “Bu bizim 16’ıncı sahamız oldu. Dönemimizde 16 tane futbol sahası yapmış olduk. Saha işi bitti artık inşallah spor salonlarına geçiyoruz. Bir Araphan’ın sorunu var bir de Sakarya’daki Esenay’ın sorunu var, onları da çözeceğim inşallah. Ondan sonra salon sporlarına geçiyoruz. İlk spor salonunu Göktürk’e yapıyoruz. Hisar Okulları’nın arka tarafında çaprazında kalan alanımızın imar sorununu çözüyoruz ve spor salonumuzun yapımına başlıyoruz. Osmanlı Park’ın içine bir spor salonu oturtacağız. Artık salon sporlarında markalaşmamız lazım. Eyüp Stadı’nı da inşallah spor bakanlığımızla beraber hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.