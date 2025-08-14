Yapılan açıklamada, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar Bursa genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Rüzgârın, kuzey (Yıldız) ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer ise 60 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi risklere dikkat çeken yetkililer, halkın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını istedi.

Uyarının geçerlilik süresi 15 Ağustos 2025 saat 00.00’da başlayacak ve 16 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek.