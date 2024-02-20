Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan gençler için hayata geçirdiği Eyüpsultanlı uygulamasının Ocak ayı kazananları Karadeniz Gecesiyle ödüllerini aldı.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Eyüpsultanlı mobil uygulamasının market bölümünde 26 yaş ve üzeri kullanıcıların yıldız biriktirerek aldıkları hediyeler ve ocak ayı ödülleri verildi.

Eyüpsultan’da Karadeniz rüzgarı

Ödül töreni için düzenlenen Karadeniz Gecesi’nde “Lazca Mashup” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken, Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden Şafak Uyanık ve ekibi şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Gençler Uyanık’ın birbirinden hareketli şarkılarıyla eğlendi.

Uygulamayı 60 bin kişi kullanıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiği gecede konuşan Başkan Deniz Köken, uygulamaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çok büyük bir coşku var. Demek ki Eyüpsultanlı mobil uygulamasının her etkinliğine farklı bir yöreyi getirmemiz gerekiyor. Son 5 yılda Eyüpsultanlı uygulaması ile sizler de işin içine girmiş oldunuz. Bu uygulamayı hayata geçirmemizin sebebi sizlerin yapılanlardan haberdar olmanızı istememiz. Eksiklerimizi, beğendiklerinizi veya beğenmediklerinizi yazarsanız biz de bir yol haritası çizmiş oluruz. Uygulamayı şu anda 60 bin kişi kullanıyor. Gençlerden ciddi görüşler alıyoruz, onların fikirleri bize ışık tutuyor. Yeni dönemde bu uygulamadan gelen teklifleri de değerlendirip, daha güzel bir Eyüpsultan için hep birlikte yeni projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Deniz Köken de gençlerle horon tepti

Ödül töreni sonrası Başkan Deniz Köken, gençlerin coşkusuna ortak olup onlarla birlikte horon tepip hareketli Karadeniz şarkılarına eşlik etti. Gecede ayrıca katılımcılara çorba ve Eyüpsultan Belediyesi’nin yeni lezzet markası Escoffie ikramları yapıldı.