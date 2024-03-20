Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediyesi tarafından Sarısöğüt Mahallesinde iftar yemeği verildi.

Ezine Belediyesi tarafından Sarısöğüt Mahallesinde verilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Güray Yüksel, eşi Büşra Yüksel ile iftar yemeğine katıldı. İftar da AK Partili Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Güray Yüksel, eşi Büşra Yüksel ile birlikte iftara gelen vatandaşların masasını gezerek, ramazan ayını kutladı. Başkan Yüksel, "Sarısöğüt Mahallemizde orucumuzu hemşehrilerimiz ile birlikte açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.