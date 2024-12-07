Çanakkale’nin Ezine ilçesi Atatürk Kültür Merkezinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Ezine Belediyesi tarafından “Müzikle Umuda Yolculuk 3’ konseri düzenlendi. Konsere gelenler, köy çocukları için verilen konsere, bilet yerine botla girdiler.

ÇOMÜ ve Ezine Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen ‘Müzikle Umuda Yolculuk 3’ konseri düzenlendi. Konsere, seyirciler bilet yerine 28-42 numara yeni bot ile giriş sağladı. Botlar köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak. Bu konserle birlikte, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi amaçlanıyor. Konseri, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci izledi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine Belediyesi olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile bu anlamlı organizasyon destek vermek için toplandık. Güzel bir konser olacak. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize, ÇOMÜ Butik ve Ezine Belediyesi destekleriyle ayakkabı bağışı adı altında bir konser verilecek. Böyle anlamlı her projede olmaktan gurur duyuyoruz. Daha öncede Hatay’daki kardeşlerimize anlamlı bir projemiz olmuştu. İnşallah bu anlamlı projeler devam edecek. Bizde Ezine Belediyesi olarak böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ise, "2024 yılı içerisinde ’Müzikle Umuda Yolculuk’ konulu konserin 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin Orkestraları eşliğinde üniversitemiz Sosyal Sorumluk Proje Koordinatörlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz Ezine Belediyemizin sponsorluğunda gerçekleşen bu konser kapsamında köy okullarında öğrenim gören öğrencilerimize bot desteği sağlamayı hedefliyoruz. Konseri izlemeye gelen destekçilerimizin getirdikleri botları Ezine Meslek Yüksek Okulumuzun gönüllüleriyle birlikte köylerdeki miniklere dağıtmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.