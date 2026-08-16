Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesi, sadece yaptığı işle değil, çalışanıyla dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri otomobillere ve alet edevatlara meraklı olan Azra Aruser (19), ailesinin desteğiyle erkeklerin yoğunlukta olduğu otomotiv sektörüne adım attı. Üniversite tercihleri öncesinde kendi isteğiyle sektöre giren genç kadın, kısa sürede işin inceliklerini öğrenmeye başladı.



Doktor olan babasının kendisini bu konuda desteklediğini belirten Azra Aruser, otomotiv sektörüne girme kararının tamamen kendi merakı ve isteği olduğunu söyledi. Otomobiller konusunda kendisini geliştirmek istediğini anlatan Azra, özellikle bir gün yolda kalması halinde aracına müdahale edebilecek bilgiye sahip olmak istediğini ifade etti.



"Küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım"

Otomobillere olan ilgisinin yeni olmadığını belirten Azra Aruser, çocukluğundan beri araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Ben araba çok severim. Küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım. Sonunda da kendimi burada buldum" dedi.

Tamirhanede çalışmanın fiziksel açıdan güç gerektirdiğini belirten Azra, spor geçmişinin de kendisine avantaj sağladığını söyledi. Boks ve çeşitli dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirten genç kadın, çocukluğunda basketbol ve futbol oynadığını, ayrıca atış ve okçulukla da ilgilendiğini anlattı.



Azra'nın çalıştığı tamirhanenin işletme sahibi Sinan Dönmez ise genç kadının sektöre ilk girişinde kendisinin de önyargılı olduğunu söyledi. Azra'nın babasının kendisini arayarak kızının bu işi yapmak istediğini söylediğini belirten Dönmez, başlangıçta kadınların bu mesleği yapamayacağını düşündüğünü ifade etti.



Azra ile tanıştıktan sonra düşüncesinin tamamen değiştiğini anlatan Dönmez, "İlk gördüğümde yapamaz zannettim. Çünkü bu, güç ve kuvvet isteyen, daha çok erkeklerin yaptığı bir meslek. Ancak babası çok ısrar etti. 'Biraz çalışınca alışacaksın' dedi. Azra daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek ve gönülden yaptı" diye konuştu.

Genç kadının ilk gün gösterdiği performansın kendisini şaşırttığını belirten Dönmez, Azra'nın hem el becerisi hem de fiziksel gücüyle mesleğe yatkın olduğunu söyledi.





"Artık ona çırak demiyorum"

Azra'nın işletmede çalışan ilk kadın çırak olduğunu ifade eden Sinan Dönmez, kısa sürede genç kadını ekibin bir parçası olarak görmeye başladıklarını dile getirerek, "İlk defa bir kadın çırağımız oldu. Artık ona ben çırak da demiyorum. O bizim bir çalışanımız oldu. Gayet de keyifli, hoş vakit geçiriyoruz. İşlerimiz açısından da kendisi açısından da inşallah bu yönde ilerler" dedi.

Azra'nın tamirhanede çalıştığının duyulmasının ardından bazı müşterilerin ve merak edenlerin işletmeyi ziyaret etmeye başladığını belirten Dönmez, genç kadının iş yerine farklı bir hava kattığını söyledi.



"Hayallerinin başlayacağı yer oldu"

Azra'nın kendisine ait hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşabilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirten Dönmez, "Burası bence hayallerinin başlayacağı yer oldu onun için. Biz de elimizden gelen bütün desteği hayalleri adına yapmaya çalışıyoruz. Kendisini çok seviyoruz. O da buraya çok alıştı" ifadelerini kullandı.

Tamirhanelerin ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı ve erkek müşterilerin ziyaret ettiği yerler olduğunu belirten Dönmez, Azra'nın işletmeye farklı bir atmosfer kazandırdığını söyledi.



Hedefi otomobil yazılımları

Mekanik alanda kendisini geliştirmeye devam eden Azra'nın gelecekte otomobil yazılımları ve bilgisayar teknolojileri üzerine yoğunlaşmak istediği öğrenildi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte araçlardaki yazılım sistemlerinin öneminin giderek arttığını belirten Azra, ilerleyen dönemde mekanik bilgisini yazılım alanıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Kadınların istedikleri takdirde her mesleği yapabileceğini vurgulayan Azra, "Merak ediyorsanız buna yönelin. Kimse kimseyi durdurmuyor. Özellikle şu an herkes istediği şeyi yapabilir. Kadın erkek diye bir şey kalmadı zaten. Herkes istediği mesleği yapabiliyor" dedi.



"Türkiye'de sayılıdır"

Azra'nın Bursa'da bu işi yapan sayılı kadınlardan biri olduğunu düşündüğünü belirten Sinan Dönmez, genç kadının gösterdiği performansın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Dönmez, "Benim bildiğim yok. Tek sanırım Bursa'da. Bence Türkiye'de de sayılıdır. Bu kadar becerili olarak sayılıdır. İnşallah devamı gelir bu tür merakı olan kızlar için" ifadelerini kullandı.