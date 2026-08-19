Şehitler Anı Parkı, Esentepe Mahallesi'nde Nilüferlilerle buluşmaya hazırlanıyor. Açılışı yapılacak parkın içinde yer alacak 'Şehitler Anıtı' için Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde, imza töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı, protokolü imzaladı. Hazırlanan protokol kapsamında, Esentepe Mahallesi'ndeki Şehitler Anı Parkı içerisinde yer alacak anıtın yapımı ile peyzaj ve mimari düzenlemesi bağışçı tarafından yapılacak. Anıtta şehitlerin künyeleri yer alacak.

Yapılan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerin hatırasını Nilüfer'de yaşatacaklarından dolayı gurur duyduklarını söyledi.