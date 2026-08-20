Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere kentte geldi. Bakan Bolat ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ziyaret ederek, ardından iş insanlarıyla bir araya geldi. Buradan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, valilik bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek, can suyu verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Bolat, Vali Sözer'den kentle ilgili bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, kentte sırasıyla AK Parti ve MHP Bilecik İl Başkanlıklarını ziyaretlerinden ardından, Bilecik İl Ticaret Müdürlüğünü ziyaret edecek. Bakan Bolat son olarak Yeni Valilik Konferans Salonu'nda STK'larla istişare toplantısı yapacak.

(CKT-Y)