Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamalarında çeşitli önemli konulara değindi ve bu konuları detaylı bir şekilde ele aldı.

Öncelikle, kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Ülkede kullanılan kuduz aşısının teknoloji transferi ile yerlileştirildiğini ve bu aşının yanı sıra hepatit A ve su çiçeği aşılarında da herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, hastalarda bu aşılar nedeniyle artış yaşanmadığını ifade etti.

Bakan Koca, ishal vakaları konusuna da değindi. İshal durumunun bazı bölgelerde belli başlı sebeplerle artış gösterdiğini, ancak bu durumun bir salgın olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı. İshal ve kusma şikayetlerinin titizlikle takip edildiğini ve halk sağlığı ekibinin konuyu analiz etmeye devam ettiğini söyledi.

E-reçete düzenlemesiyle ilgili olarak Bakan Koca, bu düzenlemenin Türkiye vatandaşlarına reçete yazımını etkilemeyeceğini vurguladı. Düzenlemenin amacının, reçetelerin daha anlaşılır hale getirilmesi olduğunu açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında geliştiğine dikkat çekti.

Telemedicine (uzaktan tıp) konusunda Bakan Koca, hastaların hastanelere gitmelerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu nedenle uzaktan rapor ve tetkiklerin önceden talep edilerek sonuçlarının gösterilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi planladıklarını ifade etti ve bu konuda yönetmeliğin yayımlandığını açıkladı.

Son olarak, merdiven altı estetik operasyonlarla mücadele konusunda Bakan Koca, bu tür uygulamaların denetimini sıkılaştıracaklarını ve hizmetin doğru yapılmadığının tespit edilmesi durumunda affetmeyeceklerini vurguladı. Denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve bu konuda sıkı bir politika izleneceğini belirtti.