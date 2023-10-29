Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 13.00 sıralarında ABD menşeli bir restoranda hareketli saatler yaşandı. 21 yaşındaki Hakan G., bir fast-food restoran zincirinin şubesine girerek "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı. Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.'yi karnından bıçakladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Saldırgan tarafından bıçaklanan Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Hakan G'de çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.