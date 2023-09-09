Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini resmi olarak duyurdu. Bu depremin merkez üssü, ülkenin kuzeyinde yer alan Marakeş'in El-Huz bölgesi olarak tespit edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu şiddetli depremin ardından ilk belirlemelere göre 632 kişinin hayatını kaybettiği ve 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, bu depremin ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem olduğunu açıkladı.

Bu felaketin etkilediği şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunmaktadır. Yerel otoriteler, emniyet güçleri ve sivil savunma ekipleri, depremin neden olduğu zararın tespiti ve yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm çabalarını harcamaktadır. Vatandaşlar, sakin kalmaları ve panik yapmamaları konusunda uyarılmaktadır. Fas'taki kurtarma ekipleri, yıkılan binaların enkazında mahsur kalanları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Deprem, birçok kentte ciddi hasara yol açmıştır. Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin birçok kentte yapıları tahrip ettiğini bildirdi. Ayrıca, Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğü "El-Yevm 24" haber sitesi tarafından doğrulandı.

Sosyal medya platformlarında, deprem sonrası halkın sokaklara çıkış anları ve bina çöküşlerine dair videolar paylaşıldı. Ayrıca, deprem Marakeş'in tarihi surlarının bir bölümünün de zarar gördüğü şeklinde rapor edilmiştir.

Yerel basın, Fas'ta yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes gibi kentlerde hissedildiğini bildirdi. Başlangıçta yerel medya, depremin büyüklüğünü 6.8 ila 6.9 arasında tahmin ederken, Almanya Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Türk Kızılay da Fas'taki gelişmeleri yakından izlediğini ve afet ekiplerinin durumu takip ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son açıklamaya göre ölü sayısı 820'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının da artabileceği belirtiliyor.