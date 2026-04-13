Olay saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Sinem A., yemek yapmak için kuru fasulyeleri düdüklü tencereye koyarak ocağa bıraktı.

Bir süre sonra mutfağa gelen kadın, yemeğin durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalıştığı esnada içeride biriken basınç nedeniyle tencere adeta bomba gibi patladı.

Patlama sonucu tencere içerisindeki kaynar su ve yemek kadının üzerine sıçradı. Acılar içinde kalan kadın yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın yanık ünitesine yatırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.