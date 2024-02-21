HAZIRLANIŞI: Fasulyeleri ayıklıyoruz ama kırmıyoruz. Sıvıyağda kızartıyoruz. Bir kaba zeytinyağını döküyoruz. Tuzunu ve şekerini atıyoruz. Sarımsağı ince icne doğrayıp ilave ediyoruz. Domatesleri de içine rendeliyoruz. Nar ekşisini döküyoruz ve karıştırıyoruz. Kızarttığımız fasulyeyi süzdürüyoruz ve ilk sıcaklığı çıkınca sosumuza batırıyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Eğer sosta 1 gece bekletebilirsek daha lezzetli olur. FASULYE KIZARTMASI 1 kg taze fasulye 5 diş sarımsak 1 çay b. nar ekşisi 1 su b. zeytinyağı 2 domates tuz 1 çorba k. toz şeker KIZARTMAK İÇİN: sıvıyağ

Kaynak: Haber merkezi