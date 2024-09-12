Fatih Altaylı, İBB yönetimine karşı eleştirilerde bulunarak, son birkaç ayda ödediği faturaların neredeyse dört katına çıktığını belirtti. Altaylı, bu durumu şu şekilde ifade etti:

Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım. 29 Mart 2024, 695 lira ödemişim. 27 Mayıs 2024, 1128. Hemen hemen iki katı. Sonra Temmuz ayı faturası. 1758 lira. Ağustos ayı faturası 2264 lira. Tüketimim yüzde 30 artmış. 600 lira ile 2 bin 200 lira arasında yüzde 30 mu fark var? Daha komiğini söyleyeyim. Benim asistanım Güler'in Şişli'de oturmadığı evi var. 300 lira su faturası gelmiş. Bir başka arkadaşım. Yok evde. 800 lira fatura gelmiş. Evde kimse yok. Bu ne abi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri öncesinde, "Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Evlerinizdeki suyun maliyetini yüzde 40 oranında düşüreceğiz. Altyapı çalışmalarımızla 4-5 yıl içinde evlerinizdeki suyu gönül rahatlığıyla içebileceksiniz" şeklinde bir vaatte bulunmuştu.

İstanbul'da son aylarda yükselen su faturaları, vatandaşların tepkisini çekti. Kamuoyunda geniş çapta eleştirilere yol açan su faturaları, neredeyse doğalgaz ve elektrik faturalarını geçer hale geldi.

İBB Meclisi tarafından alınan kararlara göre, İSKİ 14 Mayıs'ta su faturalarına önemli zamlar yaptı ve özellikle 30 metreküp ve üzeri su tüketimlerinde konut başına düşen metreküp suyun fiyatı belirgin şekilde yükseldi. Ayrıca, İSKİ personeli, 29-30 günde bir okunması gereken sayaçları 35-40 günde bir okuma yapacak şekilde değiştirdi. Bu uygulama sonucu, vatandaşlar otomatik olarak 30 metreküp üzeri lüks tüketim tarifesine geçtiklerinden, faturalar yüksek gelmeye başladı.

Su faturalarında 1. kademede 25-35 gün arasında faturalandırma yapılarak, 0-15 metreküp su için 32.38 lira ve atık su bedeli talep ediliyor. 2. kademede ise 15-30 metreküp su kullanımı için 49.17 lira fatura kesiliyor.

Su faturalarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, önceki aylarda ödediği faturaların 2-3 katına çıkan yeni faturalarla karşılaştı. Sosyal medyada yüksek su faturalarına karşı tepkilerini paylaşan vatandaşlar, İSKİ'nin faturalardaki artışı kademeli olarak artırdığına dikkat çekti.

İSKİ'nin Haziran ve Temmuz aylarında kestiği faturalar, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez, vatandaşlar su faturalarının elektrik faturalarını geçmesiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul'da hemen hemen tüm vatandaşların tepki gösterdiği su faturaları, artık ekonomistlerin de canlı yayınlarda dile getirmeye başladığı bir konu haline geldi. Ekonomist Mert Başaran, Ekol TV'de elektrik faturasını aşan bir su faturasıyla daha önce karşılaşmadığını belirterek, bu durumu ilk kez yaşadığını ifade etti.

Yaz boyunca düzenli olarak kalmadığı evine gelen su faturası karşısında şoke olduğunu söyleyen Başaran, tek başına yaşayan bir arkadaşının geçen ay 400 TL olan su faturası, bu ay 5000 TL'ye yükseldiğini aktardı. Başaran, İSKİ'ye "Hamam mı işletiyoruz?" şeklinde tepki gösterdi ve bu yüksek faturalar karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.