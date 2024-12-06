Ailesi, uzun süredir Fatih Aydın'dan haber alamadıklarını belirterek yardım talep etmişti. Ancak, olayın yalnızca bir kaybolma vakası olmadığını düşündüren bazı iddialar da ortaya atıldı. Esra Erol'un programında, "Fatih Aydın öldü mü yoksa öldürüldü mü?" sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Ayrıca, Rabia Aydın’ın oğlunu aramaya gelmesinin ardından, kaybolan Fatih’in durumunun nedenini bildiği de sorgulanıyor.

Fatih Aydın'ın kayboluşu ve öldü mü, öldürüldü mü soruları gündemdeki yerini koruyor. Babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından kaybolan Fatih'in durumu, ailesinin gizlediği bazı gerçeklerle ilgili soru işaretleri yaratmış durumda. Edinilen bilgilere göre, Fatih’in telefon kayıtları silinmişti.

Son olarak, Baba Mahmut Aydın, Esra Erol’a tepki göstererek, "Sizinle başımıza bela düştü. Oğlumu siz aramayın; devletin polisi ve jandarması var." şeklinde açıklama yapmıştı. Bu sözler, Esra Erol'un takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Mahmut Aydın, günlerdir canlı yayına katılmıyordu. Ancak bugün, Fatih Aydın’ın anneannesi, kızına destek olmak için programa katıldı. Rabia Aydın, önceki gün "Kimsem yok, hep tek başımayım. Kocama bu kadar bağlıyım. Ondan başka sığınacak kimsem yok." demişti. Bu sözlere kayıtsız kalamayan anneanne, gözyaşları içinde, damadının torununa zarar verdiğini ve "Mahmut'un Fatih’e zarar verdiğini düşünüyorum." diyerek tepki gösterdi. Canlı yayında, "Torunumu ya ölü ya da diri çıkar artık." diyerek, kaybolan torunu için endişelerini dile getirdi.