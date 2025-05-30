Bursa Osmangazi Fatih İlkokulu, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikler, öğrencilere fetih bilincini aşılamayı ve tarihi değerleri yaşatmayı amaçladı.

Öğrencilerin hazırladığı şiirler ve tiyatro gösterileri büyük beğeni toplarken, mehter takımının coşkulu performansı da izleyicilere tarihi bir atmosfer yaşattı. Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise İstanbul’un simge yapıları maket sergisi oldu. Minik ellerin büyük bir özenle hazırladığı Galata Kulesi, Kız Kulesi, Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii, Ortaköy Camii ve Tarihi Surlar maketleri, ziyaretçilerden tam not aldı. Bu anlamlı sergiyle, fetih ruhu ve İstanbul’un kültürel zenginliği gelecek nesillere somut bir şekilde aktarıldı.

Fatih İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Şen, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin tarih bilincini geliştirmesi ve milli değerlere bağlılıklarını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kutlamalara katılan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine, etkinliğe destek veren komşu okul müdürlerine ve Tuna Mahallesi Muhtarına teşekkürlerini iletti.

Fatih İlkokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı kutlama, sadece bir anma değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılan önemli bir tarih dersi oldu.